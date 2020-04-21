Власти Вологодской области намерены втрое снизить налоговые ставки для малого бизнеса

ВОЛОГДА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области разработало региональные меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от ограничений в период пандемии. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения предложено снизить втрое, сообщила заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова.

"Подготовлены два законопроекта, они направлены на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. Одним законопроектом предлагается снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в три раза на весь 2020 год: по объекту налогообложения "доходы минус расходы" - с 15% до 5%, по объекту "доходы" - с 6% до 2%", - сообщила Артамонова в видеокомментарии, размещенном на официальном портале Вологодской области.

При этом предприятия должны выполнить обязательные условия: не сокращать количество сотрудников более чем на 10% и обеспечить выплату зарплаты каждому не менее МРОТ - 12 130 рублей с учетом районного коэффициента, уточнила замгубернатора. Этой помощью смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей и более трех тысяч малых и средних предприятий в области. Им доступны и федеральные меры поддержки - отсрочка выплаты налогов до полугода и снижение страховых взносов вдвое - с 30% до 15%.

Второй разработанный в области законопроект предусматривает снижение в два раза ставки налога на имущество организаций. Этим смогут воспользоваться предприятия в сфере услуг - парикмахерские и салоны красоты, химчистки, розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, правительство области в соответствии с постановлением правительства РФ от 18 апреля также расширило перечень пострадавших отраслей, в него теперь включены 38 видов деятельности, в том числе новые - деятельность музеев, зоопарков, розничной торговли непродовольственными товарами.

"Все принимаемые меры поддержки оцениваются сегодня в 542 млн рублей. То есть эти суммы останутся в доходах предприятий и могут быть направлены по их усмотрению на выплату зарплаты, на поддержку предприятий. Законы разработаны, находятся на согласовании, в ближайшее время будут приняты, а меры поддержки вступят в силу с 1 января 2020 года, то есть на весь 2020 год", - подчеркнула Артамонова.

Рассмотрение и принятие законов ожидается на ближайшем заседании областного парламента 29 апреля.