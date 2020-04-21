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Медведев предложил распространить ряд льгот для МСП на некоммерческие организации

Зампредседателя Совета безопасности отметил, что "во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора не менее, а подчас иногда и более сложная, чем для бизнеса"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил распространить ряд льгот, уже предусмотренных для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях пандемии коронавируса, на некоммерческие организации (НКО).

Он отметил, что "во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора не менее, а подчас иногда и более сложная, чем для бизнеса".

"Именно поэтому наша партия будет исходить из того, что те льготы, которые положены в настоящий момент для малого и среднего бизнеса, нужно в той или иной мере - и это требует отдельного обсуждения - распространить и на некоммерческие организации", - заявил он в ходе онлайн-встречи во вторник с представителями НКО. 

Помощь социально ориентированным НКО

Медведев также предложил подумать о предоставлении социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) финансовой помощи и субсидий на выплату зарплат. Он отметил, что в ближайшее время будут подготовлены предложения партии о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях пандемии.

"Можно было бы подумать о предоставлении субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев. По его словам, есть также идея ввести льготное обслуживание счетов социально ориентированных НКО.

"Нужно обсудить также идею предоставления некоммерческим организациям финансовой помощи в объеме, который учитывает численность их работников", - продолжил Медведев, отметив, что эти деньги можно было бы направить на решение первоочередных задач социально ориентированных организаций.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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