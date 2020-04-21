Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета

Медведев предложил распространить ряд льгот для МСП на некоммерческие организации

Зампредседателя Совета безопасности отметил, что "во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора не менее, а подчас иногда и более сложная, чем для бизнеса"

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