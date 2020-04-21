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Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета

Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф.

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Медведев предложил распространить ряд льгот для МСП на некоммерческие организации
Зампредседателя Совета безопасности отметил, что "во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора не менее, а подчас иногда и более сложная, чем для бизнеса"
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