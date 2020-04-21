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Греф заявил, что ряду российских банков может потребоваться помощь властей

При этом глава Сбербанка отметил, что существующий кризис не является банковским

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Ряду российских банков в условиях кризиса может потребоваться помощь, но не Сбербанку. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в видео-интервью на Сбербанк TV.

"Сегодня банкам не угрожает ничего. На горизонте конец года при длительном продолжении того сценария, в котором мы сегодня находимся, вполне возможно, что целому ряду банков потребуется такая помощь, потому что это может перерасти в сложную ситуацию в банковском секторе. Но это не касается Сбербанка", - сказал он.

Греф добавил, что текущий кризис не является банковским. По его словам, банкам ничего не угрожает, но они будут ощущать последствия кризиса.

Даже в стрессовом сценарии при нефти в $10 за баррель и снижении ВВП РФ на 15% Сбербанк останется прибыльным, добавил Греф. 

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банковский сектор России может потерять около 2,5 трлн рублей в результате кризиса, возникшего из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Костин не считает банковский кризис в России неизбежным. Но вместе с тем он отметил, что нельзя пытаться решить проблемы других отраслей за счет кредитных организаций, так как на каком-то этапе придется "лечить" сами банки, и это может стоить дороже, чем вливания в другие отрасли экономики.

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