МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает быстрого "отскока" экономики России, кризис может быть длинным. Такое мнение он высказал в видео-интервью на Сбербанк TV.

"Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни - будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе. <…> вполне возможно, что этот кризис будет длинным", - сказал он.

Инфляция по итогам года

Греф ожидает инфляцию в России по итогам 2020 года ниже 3%. "Мы сегодня вышли на уровень [инфляции] ниже 4%. Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%", - сказал он.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в РФ на 13 апреля, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,9%.

С начала апреля инфляция набрала 0,5%, с начала года - 1,8%.