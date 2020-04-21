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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин согласен с идеей поддержки развития внутреннего туризма после пандемии

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил важность включения компаний туристского направления в список предприятий, для которых доступны беспроцентные кредиты на зарплату

НОВО-ОГАРЕВО, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма, который будет развиваться после пандемии коронавируса. Об этом он заявил во вторник на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи.

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"У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, обсудим это", - сказал глава государства, отвечая на соответствующее предложение руководителя региона.

Во время совещания глава Приморья обратился к президенту с просьбой дополнительно поддержать туристическое направление. Кожемяко отметил, что в последнее время отрасль в крае активно развивается, турпоток растет. Так, недавно были запущены новые рейсы в Японию и Южную Корею. Реализуются интересные туристам проекты - в частности, работает Приморская сцена Мариинского театра.

"Конечно, просьба переговорить с [первым вице-премьером РФ] Андреем Рэмовичем Белоусовым, чтобы все-таки в поддержку туристского направления включили хотя бы финансирование нулевого процента (расширение списка предприятий, для которых доступны беспроцентные кредиты на зарплату - прим. ТАСС). Это очень важно, Владимир Владимирович", - сказал Кожемяко. Он пояснил, что сейчас россияне не поедут отдыхать за рубеж, поэтому важно создать для них условия внутри страны.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКожемяко, Олег НиколаевичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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