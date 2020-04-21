Сбербанк просчитал, что пик заболеваемости коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сбербанк рассчитал модель развития пандемии коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в России придется на период с 5 по 10 мая, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в видео-интервью на Сбербанк TV .

"Мы сделали математическую модель, - сказал Греф. - По нашим оценкам, такой пик [заболеваемости] наступит в стране примерно с 5 по 10 мая".

Он также сообщил, что Сбербанк обеспечил всех своих сотрудниками необходимыми средствами защиты. "Мы установили во всех наших крупных офисах системы безопасности, сегодня они уже работают как совмещенные с камерами. Мы измеряем температуру на входе, мы снабжаем 100% наших сотрудников масками. Мы для этого заказывали специальные рейсы из Китая, мы сегодня обеспечены масками больше чем на месяц", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.