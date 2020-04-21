Ремонт ведущего к Черному морю тоннеля на Кубани завершен

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Капитальный ремонт Лысогорского тоннеля в Туапсинском районе Краснодарского края, который позволит добираться до Черноморского побережья по железной дороге без пересадок, завершен, сообщила во вторник пресс-служба компании "Российские железные дороги" (РЖД).

С 14 января движение поездов в Сочинском направлении стало работать по измененному расписанию из-за капитального ремонта одного из наиболее протяженных на Юге России тоннелей - Лысогорского. Движение поездов осуществлялось по другим участкам железной дороги с пересадкой, что увеличило время в пути до Черноморского побережья.

"Капитальный ремонт Лысогорского тоннеля завершен в Туапсинском районе Краснодарского края. Завтра по этому участку впервые после трехмесячного перерыва проследует пассажирский поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе строители демонтировали рельсовые плети и более 6 тыс. железобетонных шпал, после чего уложили пути, используя инновационную технологию. Благодаря ей удалось снизить вибрацию, обеспечить плавность хода, увеличить скорость поезда и сократить время в пути. Кроме того, новая технология замедлит процесс образования трещин в сводах тоннеля и обеспечит эксплуатацию сооружения в течение более продолжительного времени.

Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После почти 40-летней эксплуатации он требовал капитального ремонта. Износ был вызван, прежде всего, электрохимической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями расположения тоннеля. Демонтаж железобетонных шпал, а их в тоннеле более 6 тыс., был невозможен без закрытия участка, поэтому на время ремонта движение по тоннелю было частично ограничено.