Кировская область направит более 530 млн рублей на помощь обманутым дольщикам

КИРОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Кировская область рассчитывает направить на выплаты обманутым дольщикам и достройку одного из 23 проблемных домов 530 млн рублей. Для привлечения средств будет создан региональный фонд защиты дольщиков, сообщила во вторник и.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина на заседании областного законодательного собрания.

"В области в едином реестре проблемных объектов числятся 23 дома. Посредством привлечения средств федерального Фонда [защиты прав граждан-участников долевого строительства] планируется осуществление выплат участникам строительства шести объектов (492 дольщика), завершение строительства дома по ул. Ленина, 31 (85 граждан). Общая сумма, [которая будет направлена на эти цели] в 2020 году, планируется в размере 530 млн 689 тыс. рублей", - сказала Кислухина.

Для привлечения средств из федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в Кировской области создадут региональный фонд, соответствующий закон в двух чтениях приняли во вторник депутаты заксобрания. На его создание потребуется 1 млн 390 тыс. рублей, 26,5 млн рублей будет направлено в качестве имущественного взноса в федеральный фонд для софинансирования запланированных мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, как сообщил глава государства, Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.