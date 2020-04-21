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Объем беспошлинной торговли Хайнаня в марте вырос на 92,6%

Он составил $131 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 21 апреля. /ТАСС/. Объем реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли южнокитайской провинции Хайнань вырос в марте по сравнению с предшествующим месяцем на 92,6%, до 932 млн юаней (примерно $131 млн по текущему курсу). Об этом сообщило во вторник статистическое управление региона.

"Беспошлинные продажи товаров заметно возросли, уверенно восстанавливается потребление в сфере туризма", - подчеркнула на пресс-конференции заместитель главы ведомства Ван Юй.

По ее словам, в минувшем месяце туристическая отрасль Хайнаня обслужила свыше 2,2 млн отдыхающих - в 2,3 раза больше, чем в феврале. Согласно официальным подсчетам, за март туристы потратили на острове 2,68 млрд юаней, или около $380 млн (рост в 2,1 раза).

Как проинформировало управление, несмотря на пандемию нового коронавируса, доход на душу городского населения провинции в I квартале в годовом исчислении вырос на 0,3%, до 9 650 юаней ($1363). За три месяца жители Хайнаня увеличили закупки продовольствия на 0,4%, напитков - на 11,8%, медикаментов - на 8,8%.

В городе Санья на южном побережье острова находится пункт беспошлинной торговли, который ежемесячно посещают 2-3 млн человек. Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах дьюти фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В 2019 году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).

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