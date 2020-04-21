Снижающие ставку аренды для нанимателей собственники в Москве получат гранты

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы в соответствии с указом мэра Сергея Собянина направят более 13 млрд рублей на гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят аренду для нанимателей, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"На гранты для собственников коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, столица направит 13,2 млрд рублей. Средства компенсируют собственникам сумму налогов на имущество и земельных платежей", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, чтобы получить грант, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки. Он добавил, что еще 2,1 млрд рублей будет направлено на поддержку 2,6 тыс. налогоплательщиков, которые используют такие площади самостоятельно. Таким образом, в общей сложности поддержку получат около 6,5 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 15,3 млрд рублей.

Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, собственники коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а сами используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц, могут компенсировать 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия. "Мы вводим меры, которые стимулируют арендодателей снижать стоимость аренды для своих арендаторов. Снизив цены, они получат из бюджета грант на компенсацию, в том числе налога на имущество, который для большинства коммерческих объектов недвижимости сейчас рассчитывается исходя из кадастровой стоимости", - цитирует пресс-служба слова Пуртова

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.