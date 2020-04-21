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Путин поручил Минтрансу проработать финансирование строительства мостов в Приморье

В настоящее время власти региона работают над проблемой восстановления мостов на участке между Владивостоком и Находкой

НОВО-ОГАРЕВО, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу проработать возможность увеличения финансирования строительства мостов в Приморье. Такое поручение он дал во вторник на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи.

Выслушав просьбу Кожемяко выделить дополнительные средства на эти цели, Путин связался с главой Минтранса Евгением Дитрихом и по громкой связи поручил проработать вопросы финансирования строительства мостов с региональными властями. "Вы с ним [Кожемяко] свяжитесь, переговорите и доложите мне", - потребовал глава государства.

Губернатор доложил президенту, что власти региона работают над проблемой восстановления мостов на участке между Владивостоком и Находкой. По его словам, существующие конструкции постоянно разрушаются, что вызывает проблемы с поставкой грузов для работы приморских предприятий, в том числе судостроительной отрасли. Для решения этой проблемы власти подготовили проект, на который до 2024 года сначала предполагалось направить 30 млрд рублей, однако позже Минтранс сократил эту сумму до 7 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский край
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