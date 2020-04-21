Apple объявила о начале работы своих сервисов еще в 20 странах

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Компания Apple объявила о начале работы своих сервисов, включая App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts и iCloud, еще в 20 странах. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Мы рады предложить многие из самых любимых сервисов Apple пользователям в большем количестве стран, чем когда-либо прежде", - отметил вице-президент Apple Оливер Шуссер. "Мы надеемся, что наши клиенты смогут открыть для себя новые любимые приложения, игры, музыку и подкасты <...>", - добавил он.

Теперь, как указывается в заявлении, сервисы Apple станут доступны еще в 20 странах Африки и Ближнего Востока (Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Кот-д'Ивуар, Ирак и др.), государствах Европы (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и др.), странах АТР (Мальдивы и Мьянма) и Океании (Тонга, Вануату и др.). Кроме того, доступ к приложению Apple Music получат пользователи еще в 52 государствах. Среди них ряд стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Ямайка, Багамские острова, Уругвай и др.), Европы (Хорватия, Исландия и Северная Македония), Африки и Ближнего Востока (Ангола, Мадагаскар, Намибия, Тунис и др.), а также АТР (Бутан) и Океании (Соломоновы острова).

Сервис App Store, доступный для клиентов в 175 странах и регионах, считается наиболее безопасным и динамичным магазином приложений, который каждую неделю посещают более полумиллиарда человек. Приложение Apple Arcade предлагает пользователям неограниченный доступ ко всему каталогу из более чем 100 эксклюзивных игр, которые можно воспроизводить на iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. Сервис Apple Music, предлагающий более 60 млн песен, отмечается в сообщении, теперь доступен пользователям в 167 странах и регионах. "Новые подписчики Apple Music в 52 различных странах могут пользоваться шестимесячной бесплатной пробной версией сервиса, а также локально подобранными плейлистами, включая Africa Now, Afrobeats Hits, Ghana Bounce и многое другое", - говорится в заявлении компании.

Сервис Apple Podcasts представляет собой крупнейший в мире каталог подкастов, в котором сейчас представлено более 1 млн файлов на более чем 100 языках. В свою очередь, iCloud обеспечивает пользователям безопасность и доступность личного контента на всех устройствах Apple, позволяя им хранить фотографии и другую важную информацию на протяжении всей жизни, а также легко обмениваться ей. Оба этих приложения, как указывается в документе, в данный момент доступны в 175 странах и регионах мира.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.