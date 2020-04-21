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Греф ожидает инфляцию в России по итогам 2020 года на уровне около 3%

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в стране на 13 апреля сложилась на уровне более 2,9%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает инфляцию в России по итогам 2020 года ниже 3%. Об этом он заявил в видео-интервью на Сбербанк TV.

"Мы сегодня вышли на уровень [инфляции] ниже 4%. Сегодня у нас годовая инфляция составляет 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%", - сказал он.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в РФ на 13 апреля, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,9%.

С начала апреля инфляция набрала 0,5%, с начала года - 1,8%.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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