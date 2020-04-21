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ЦБ повысил курс доллара на 22 апреля до 76,2562 рубля

Официальный курс евро увеличился до 82,616 рубля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 22 апреля официальный курс доллара на уровне 76,2562 рубля, что на 1 рубль 59 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 1 рубль 51,4 копейки - до 82,616 рубля.

В ходе торговой сессии 21 апреля на Московской бирже курс доллара достигал 77,28 рубля, а курс евро - 83,80 рубля.

Как ранее сообщал ЦБ, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим месяцем, регулятор планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни.

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