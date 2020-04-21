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Пандемия коронавируса нового типа
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Греф назвал нынешнее правительство одним из самых эффективных за последние 20-30 лет

Глава Сбербанка ожидает, что кабин скорректирует национальные, экономические и социальные стратегии после преодоления кризиса из-за пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф назвал действующее правительство РФ одним из самых эффективных за последние 20-30 лет. Об этом он заявил в видео-интервью на Сбербанк TV.

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"В целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", - сказал он.

По словам Грефа, правительство РФ предприняло очень правильные меры в борьбе с распространением коронавируса. "Если говорить о правительстве России - собственно то, что мы имеем сегодня, ситуацию с коронавирусом, это в общем во многом их заслуга. Почему? Они сделали первые очень правильные шаги - как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с Китаем. Это смотрелось странно в тот момент времени, но это был мудрый стратегический шаг", - добавил глава Сбербанка.

Также Греф отметил усилия мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с пандемией. "Нам повезло, что в Москве, в таком подверженном всем возможным рискам мегаполисе мэром оказался в этот момент времени Собянин. Он предпринимаем экстраординарные и близкие к невозможным усилия к тому, чтобы спасать ситуацию. Самое удивительное, что это ему удается", - отметил Греф. 

Он ожидает, что правительство значительно скорректирует национальные, экономические и социальные стратегии после преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. "Я думаю, что будет большая корректировка внутри национальных, экономических и социальных стратегий, которые правительство будет проводить после кризиса", - сказал он.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
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