Ретейлеры прокомментировали рекомендованное изменение схемы продажи товаров в развес

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Изменение схемы продажи весовых товаров в магазинах, рекомендованное Роспотребнадзором, приведет к скоплению покупателей в отведенных для этого зонах и не снизит распространение коронавируса. Такое мнение высказали ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны.

"Реализация рекомендаций по ограничению самостоятельной навески товаров потребует от сетей дополнительных материальных затрат, в том числе, на наем дополнительного персонала, и может создать дополнительный риск скопления покупателей в зоне навески", - отметили в ассоциации.

В АКОРТ напомнили, что торговые сети реализуют целый ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и организуют свою работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Так, в торговых сетях разделены выдача товара и кассовое обслуживание, персонал использует маски и перчатки, а магазины прекратили отпуск товара в тару покупателя.

Рекомендации Роспотребнадзора

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям торговли исключить для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно - товары следует продавать уже в упакованном виде.

Кроме того, ведомство рекомендует, чтобы выдачей товара и получением оплаты занимались разные сотрудники. При этом оба действия должны проводиться в одноразовых перчатках.

Руководству организаций торговли также следует разделить всех работников по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты из-за возможности распространения коронавируса.