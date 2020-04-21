Греф: раздавать деньги населению в России нет возможности и инструментов, как у США

Ситуация с ценой на нефть WTI

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

Пандемия нового коронавируса или ценовое противостояние производителей и по отдельности потрясли бы нефтяной рынок, но вместе они перевернули его вверх дном

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