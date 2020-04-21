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Молния

Греф: раздавать деньги населению в России нет возможности и инструментов, как у США

Раздавать деньги населению в России нет возможности и необходимых инструментов, как у США - Греф.

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Ситуация с ценой на нефть WTI
Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит
Пандемия нового коронавируса или ценовое противостояние производителей и по отдельности потрясли бы нефтяной рынок, но вместе они перевернули его вверх дном
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