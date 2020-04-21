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Матвиенко поручила проработать меры стимулирования использования российского ПО в связи

Минсвязи необходимо проинформировать Совет Федерации о результатах в период весенней сессии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по экономической политике вместе с Минсвязи РФ проработать вопрос о мерах стимулирования массового использования российских программных средств в отечественной системе связи. Текст поручения есть в распоряжении ТАСС.

"Комитету Совета Федерации по экономической политике совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проработать вопрос о мерах стимулирования массового использования российских программных средств в отечественной системе связи и о результатах проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 2020 года", - говорится в документе.

В соответствии с протокольным поручением комитет по экономической политике направил запрос в Минсвязи РФ (есть в распоряжении ТАСС) с просьбой направить сенаторам информацию о разработке отечественных программных средств, а также о мерах по стимулированию массового использования российских программных средств в отечественной системе связи.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам запросить Минсвязи РФ на предмет появления отечественной системы связи, которая станет альтернативой приложению Skype (принадлежит Microsoft - прим. ТАСС).

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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