Греф: российскому бизнесу в условиях кризиса нужно учиться "жить под водой"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Если текущий кризис, вызванный распространением коронавируса, продлится больше года, то российскому бизнесу придется существенно поменять свои бизнес-модели и научиться "жить под водой". Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV.

"Если кризис быстро закончится, то особо ничего не поменяется. Да, мы ускорим движение к онлайну, к цифровым технологиям. Вчера были большие сомнения, стоит или не стоит это делать. Сегодня жизнь заставила это сделать и никого не спросила, - сказал Греф. - Но если этот кризис на год - на два, тогда мы увидим очень сильные изменения. Они будут связаны не с тем, что мы вдруг начали работать в онлайне, они связаны с более глубокими процессами. Поменяются бизнес-модели".

Российскому бизнесу придется научиться "жить под водой", добавил глава Сбербанка.

"Для бизнеса эти перемены значат, что сейчас нужно учиться жить в новых условиях, "жить под водой", - заключил он.