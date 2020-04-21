Сбербанк за прошлую неделю получил от клиентов 45 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сбербанк за минувшую неделю получил 45 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов со стороны своих клиентов. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в видео-интервью на Сбербанк TV .

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"За прошлую неделю мы получили 45 тыс. заявок на реструктуризацию", - сказал он.

По словам банкира, примерно 70-75% поданных заявок удовлетворяется. При этом за весь 2019 год Сбербанк реструктурировал 30 тыс. кредитов физических лиц.

В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что всего банки получили около 600 тыс. обращений на реструктуризацию кредитов от физических лиц, уже удовлетворено 44% заявок.