Уровень бедности в Адыгее к 2024 году снизится до 6,8% за счет индивидуального плана

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в Адыгее к 2024 году снизится с 13,3% по данным 2018 года до 6,8%, следует из утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

Согласно тексту распоряжения, Адыгея относится к числу регионов с высоким уровнем безработицы - 8,6%, что соответствует 73 месту среди субъектов РФ. Тем не менее, число безработных сократилось с 18,2 тыс. человек в 2016 году до 17,3 тыс. человек в 2018 году. По результатам рейтинга Минэкономразвития России по социально-экономическому развитию регионов республика вошла в состав 10 субъектов России с низким уровнем социально-экономического развития.

"Реализация мероприятий индивидуальной программы будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию республики и достижению в 2024 году установленных целевых показателей: среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные с учетом коэффициента соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров, работ и услуг - 42,6 тыс. рублей; доля населения с денежными доходами ниже регионального прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ - 6,8%; инвестиции в основной капитал [без бюджетных инвестиций] на душу населения - 70,9 тыс. рублей; уровень безработицы - 6,9% численности рабочей силы", - говорится в документе, который во вторник опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В конце февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.