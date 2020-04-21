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Средний чек на перелеты по России снизился на 40%

По данным сервиса Biletix, средний чек для перелетов по стране составляет чуть более 6 тыс. рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Средний чек на перелеты по России на фоне пандемии коронавируса снизился на 40%. Об этом сообщил генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов на онлайн-конференции ТАСС.

"Если сейчас взять сухую статистику, то есть сравнивать средний чек, по статистике нашего ресурса, мы видим, что... он снижается на 40%", - сказал он.

Как следует из презентации Константинова, если в прошлом году средний чек для перелетов по России равнялся чуть более, чем 10 тыс. рублей, то сейчас он составляет всего чуть более 6 тыс. (сравнивались показатели за первые две недели апреля 2019 и 2020 годов). При этом, глубина покупки авиабилетов в апреле сократилась с 25 до 12 дней.

Ранее Международная ассоциация аэропортов сообщила, что пассажиропоток крупнейших аэропортов РФ сократился на 95%.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла наиболее доходное для перевозчиков международное авиасообщение, что в том числе повлекло значительное сокращение внутренних перевозок. Регулярные полеты за рубеж выполнялись в основном из Москвы, многие внутренние направления были необходимы жителям регионов, чтобы улететь за границу через столицу. Более того, давление на перевозки по стране оказал и режим самоизоляции, который с небольшими отличиями действует практически по всей России.

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