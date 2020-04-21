Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине". Об этом он заявил в видео-интервью на Сбербанк TV.

"Нужно переживать за устойчивость каждой отдельной валюты: доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют", - сказал он.

При этом глава Сбербанка отметил, что хранить деньги в рублях следует в том случае, если у гражданина все расходы также производятся в рублях.

"Если у вас все траты в рублях, то лучше, конечно, хранить деньги в рублях. Я не вижу никакой проблемы при том уровне инфляции, который мы имеем сегодня", - добавил Греф.