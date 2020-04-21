Банки в Петербурге одобрили более 230 заявок на получение зарплатных кредитов под 0%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк в Санкт-Петербурге одобрили 233 заявки на предоставление кредита субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Сбербанк и Промсвязьбанк одобрили заявки петербургских предпринимателей на общую сумму 289,1 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

"В ПАО "Сбербанк" было подано 265 заявок на сумму 393 млн рублей, из них одобрена 171 заявка на общую сумму 277,5 млн рублей. В ПАО "Промсвязьбанк" подано 159 заявок, 16 заявок на сумму 11,6 млн рублей уже одобрено, остальные находятся на рассмотрении. Благодаря кредиту выплачена зарплата более 300 работникам, заявки поступили от сети пекарен, салонов красоты, грузоперевозчиков. ВТБ по состоянию на 20 апреля получил 150 заявок от предпринимателей на кредитование выплат зарплаты, 46 из них уже одобрено, остальные находятся в работе", - говорится в сообщении.

Рассмотрение заявки занимает не более пяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе. Банк "Санкт-Петербург" также получил аккредитацию Министерства экономического развития РФ на предоставление льготных зарплатных кредитов под 0% и находится в стадии подписания соответствующего соглашения. По итогам предварительного приема заявок организация приняла к рассмотрению обращения 50 организаций с заявками на сумму 90 млн рублей и общим штатом в 1,2 тыс. человек из отраслей сервиса и общественного питания.

Банк "Открытие" принял 26 заявок от субъектов МСП, первые положительные решения по заявкам появятся к концу текущей недели. По прогнозам банка, основной размер льготных кредитов составит не более 5 млн рублей, а ключевыми получателями станут индивидуальные предприниматели и компании малого бизнеса из индустрии гостеприимства и сферы услуг.

О программе

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс. ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников.