Минфин получил функции Минэкономразвития по принадлежащим государству акциям компаний

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития передало Минфину функции по находящимися в федеральной собственности акциям акционерных обществ, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь Минфин будет представлять правительству отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями компаний и использовании специального права ("золотой акции") на участие Российской Федерации в их управлении за прошедший год.

Ранее в Минфине появился департамент регулирования имущественных отношений. Новая структура будет заниматься координацией и контролем деятельности Росимущества. Среди основных задач - реализация полномочий собственника имущества, регулирование порядка учета имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.