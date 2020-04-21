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Новые технологии дорожного ремонта начали применять почти во всех регионах России

В этом году новые технологии планируется использовать более чем на 1 тыс. объектов дорожного ремонта в 77 субъектах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более чем на 1 тыс. объектов дорожного ремонта в 77 субъектах РФ в 2020 году будут применены новые технологии. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказали в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РосдорНИИ).

Как отметили в РосдорНИИ, к началу апреля как минимум 77 субъектов РФ запланировали в 2020 году внедрение новых технологий материалов и конструкций на 1 009 участках автомобильных дорог в рамках работ по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). Всего в 2020 году ожидались работы на 5,7 тыс. объектах, но в планы торгов к 20 апреля попали только 5 545 объектов.

Использование практик из Реестра новых и наилучших технологий обязательно для всех 83 регионов - участников национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как напоминают в РосдорНИИ, реестр с конца января доступен всем желающим. В нем на начало апреля было собрано уже более 300 технологий, а также 162 конструкции и 310 регламентирующих документов дорожной отрасли. Все они прошли несколько этапов рассмотрения и экспертных оценок.

"Наибольшее количество разработок, поступающих на экспертизу для включения в реестр, касаются геосинтетических материалов, искусственного освещения, шумозащитных экранов и ограждений, а также модифицирующих добавок в битум и асфальтобетонную смесь", - рассказывают в РосдорНИИ.

По данным института, в 2020 году планируется произвести укладку асфальтобетонных смесей по новым стандартам на 335 участках и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на 152 участках. Применяются также и новые нацстандарты при проектировании смесей по методологии объемно-функционального проектирования. Так система объемно-функционального проектирования (по ГОСТам 2019 года) планировалась к применению на 23 участках.

Активно применяют регионы и технологии использования переработанного асфальтобетона для снижения затрат на ремонт и сокращения сроков выполнения работ. На 2020 год об использовании такой практики заявили 18 регионов. Более 10 регионов планируют использовать битумно-полимерные стыковочные ленты при ремонте, новые технологии укладки геосинтетических материалов. Активно внедряются в регионах новые конструкции дорожных ограждений, осветительные приборы с повышенными эксплуатационными характеристиками и другие технологии.

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