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Пандемия коронавируса нового типа

Путин на следующей неделе проведет совещание по поддержке автопрома

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что совещание, посвященное отрасли ЖКХ, "пока в стадии подготовки"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание о поддержке предприятий автомобильной промышленности в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Сейчас оно готовится на следующую неделю", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда планируется аналогичное совещание, посвященное отрасли ЖКХ, Песков сказал, что оно "пока в стадии подготовки".

На прошлой неделе Путин сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, складывающуюся в различных отраслях экономики из-за пандемии коронавируса. Ранее он провел совещания, где рассматривалась ситуация в оборонно-промышленном комплексе, ракетно-космической отрасли и строительной индустрии. В ближайшее время, как заявлял глава государства, он намерен обсудить меры поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения и других отраслей.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что совещание у президента о мерах по поддержке автомобильной промышленности состоится 22 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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