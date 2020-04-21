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Медведев поддержал идею уменьшения платы за эквайринг для онлайн-пожертвований

Лидер "Единой России" также считает необходимым выработать механизм поддержки бизнеса, который участвует в благотворительной работе
Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Размер комиссий за эквайринг (прием оплаты по банковским картам) при онлайн-пожертвованиях в благотворительные фонды в нынешней ситуации следует ограничить. Такое мнение высказал во вторник председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-встречи с представителями НКО.

"Наверное, я согласен, что этот процент [комиссии за эквайринг] нужно уменьшить, особенно в нынешней ситуации, просто потому что людям тяжело, а значительная часть расходов, платежей осуществляется в настоящий момент в онлайне", - сказал Медведев.

Так он прокомментировал слова первого замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, который предложил зафиксировать в размере 1% максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-пожертвованиям в благотворительные фонды.

Также парламентарий предложил дать НКО право перенаправлять на оказание помощи людям средства целевых грантов, выделенных на работу, которую сейчас невозможно исполнить из-за эпидемии. Медведев поддержал и эту инициативу. "Действительно есть смысл в ряде случаев просто в упрощенном порядке целевое назначение [грантов] менять и перенаправлять на то, что прямо сейчас нужно", - сказал председатель "Единой России".

Медведев согласился также со звучавшими в ходе онлайн-совещания предложениями по поддержке волонтерских центров. "Подумать нужно и о том, что делать непосредственно в День Победы с учетом принятых президентом решений о переносе празднования", - добавил зампред Совбеза.

Поддержка бизнеса

Медведев считает необходимым выработать механизм поддержки бизнеса, который участвует в благотворительной работе.

Он констатировал, что предлагается "три опции по поддержке бизнеса", который занимается благотворительностью. Среди них он назвал возможность "установить правила о том, что пожертвования могут осуществляться не только из чистой прибыли, но и из иных расходов", возможность "подтянуть рекламу" и вариант "частично уменьшить ставку налога".

"Допускаю, что это не вызовет особого энтузиазма у коллег из правительства, но какую-то меру здесь все-таки использовать было бы необходимо", - подчеркнул председатель партии.

По его мнению, следует изучить имеющиеся варианты "на предмет контролируемости, прозрачности". Он пояснил, что возникают опасения о "превращении" бизнеса в жертвователей, а на самом деле будет происходить отмывание денег. "Это совсем не так. И бизнес у нас цивилизовался в огромной степени, и ситуация особая: не будут многие просто заниматься махинаторством, когда такое происходит у нас в стране и во всем мире [пандемия коронавируса]", - уверен Медведев. Он полагает предполагаемые меры "выстроить по приоритетам и на какую-то из них идти".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"Боярский, Сергей Михайлович
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