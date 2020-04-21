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Кабмин не одобрил законопроект об ограничении рекламы перед киносеансами до 10 минут

В проекте отзыва правительства отмечается, что это может повлечь снижение доходов прокатчиков и демонстраторов фильмов, что в свою очередь приведет к снижению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала разработанный заксобранием Санкт-Петербурга законопроект об ограничении времени рекламы перед началом кино- и видеосеансов в российских кинотеатрах до 10 минут. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Инициативой также предлагается установить запрет на показ роликов после указанного в расписании времени начала сеанса.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва кабмина. Там отмечают, что внесение таких изменений может повлечь снижение доходов прокатчиков кинофильмов и демонстраторов кинофильмов, что в свою очередь приведет к снижению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений. Также в материалах к законопроекту отсутствует обоснование установления лимита именно в 10 минут, указывают в кабмине.

"Кроме того, проблема несоответствия фактического времени начала сеанса видеопоказа в кинотеатрах относительно времени, указанного на билете, не требует законодательного регулирования, поскольку может быть решена в рамках норм правил по киновидеообслуживанию населения", - говорится в проекте правительственного отзыва.

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