"Трансконтейнер" и "РЖД Логистика" доставят медицинские изделия из Китая в РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Трансконтейнер" совместно с "РЖД Логистикой" (дочерний оператор РЖД) совместно организуют серию отправок медицинских изделий для борьбы с коронавирусом из Китая в Россию, говорится в сообщении "Трансконтейнера".

Поставки осуществляются по согласованию с Минпромторгом. Первая пробная партия медицинских масок отправлена 19 апреля по маршруту Шанхай - Забайкальск - Екатеринбург. В Екатеринбурге груз будет растаможен, и маски поступят в медицинские учреждения уральского и соседних регионов.

В дальнейшем компании организуют доставку медицинских средств защиты в другие города РФ - в том числе в Москву, Новосибирск, Иркутск и Красноярск.

"Мы в оперативном режиме разрабатываем наиболее быстрые маршруты перевозок для нужд медицинских учреждений в России. Эта партия является пробной, мы с РЖДЛ планируем организовать в ближайшее время более масштабную транспортировку медицинских масок из Китая", - отметил президент "Трансконтейнера" Александр Исурин.

По словам гендиректора "РЖД Логистики" Дмитрия Мурева, со временем расширится как номенклатура медицинских товаров, так и география доставки.

"Мы прорабатываем доставку не только масок, но и защитных костюмов для врачей, а также специальных тканей для пошива масок и костюмов. Отправки будут организованы из различных городов Китая, где расположены соответствующие производственные фабрики, до городов России, нуждающихся в данных товарах. На сегодня это Москва, Новосибирск, Иркутск и Красноярск", - уточнил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что многие страны, как и Россия, запретили экспорт средств индивидуальной защиты и медицинской техники для борьбы с коронавирусом. В этой ситуации, помимо собственного производства, обеспечить необходимой продукцией российские медицинские учреждения позволят поставки из Китая. До конца апреля Россия получит 1,6 млн медкостюмов к уже поставленным 300 тыс.