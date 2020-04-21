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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые со 2 апреля

Индекс в ходе торгов снизился до отметки 999,16 пункта
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже ускорил снижение до 6,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и опустился до отметки 999,16 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:57 мск.

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В последний раз индекс РТС опускался ниже отметки в 1000 пунктов 2 апреля текущего года.

По состоянию к 16:15 мск, индекс РТС торговался на уровне 998,33 пункта (-6,6%), в моменте достигая 996,21 пункта. Индекс Мосбиржи опускался на 3,2% - до 2444,91 пункта.

В ходе валютных торгов Мосбиржи, курс доллара вырос до 77,15 рубля (+2,1%), а курс евро - до 83,54 рубля (+1,9%).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 22,8% - до $19,73 за баррель, а нефть сорта WTI - на 29% - до $14,5 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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