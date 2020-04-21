Задолженность по зарплате в России в марте превысила 2 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2020 года составила 2 млрд 153,2 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

"Суммарная задолженность на 1 апреля 2020 года рассчитана на основе полученной первичной статистической отчетности. В соответствии с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 апреля по 30 апреля, ряд организаций полностью или частично прекратили работу. В связи с этим темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались, в силу неполной сопоставимости данных", - уточнили в Росстате.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 642,4 млн рублей. (29,9%). Долги за 2019 год составляют 674,6 млн рублей (31,3%), за 2018 год и ранее - 836,2 млн рублей (38,8%).

Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2020 года имелась перед 33,7 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 42% - работники обрабатывающих производств; 18% - добычи полезных ископаемых; 14% - строительства; 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта.