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Ситуация с ценой на нефть WTI

СМИ: Саудовская Аравия готова на дополнительные меры для стабилизации рынка нефти

Отмечается, что страна намерена осуществлять сокращение добычи нефти совместно с Россией следующие два года действия сделки ОПЕК+

ТАСС, 21 апреля. Саудовская Аравия совместно с партнерами по ОПЕК+ готова пойти на дополнительные меры для стабилизации рынка нефти на фоне тяжелого кризиса в отрасли. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA).

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"Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями", - пишет агентство.

Отмечается, что Саудовская Аравия намерена осуществлять сокращение добычи нефти совместно с Россией следующие два года действия сделки.

Теги
РоссияСаудовская АравияСитуация с ценой на нефть WTI
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