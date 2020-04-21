СМИ: Саудовская Аравия готова на дополнительные меры для стабилизации рынка нефти

ТАСС, 21 апреля. Саудовская Аравия совместно с партнерами по ОПЕК+ готова пойти на дополнительные меры для стабилизации рынка нефти на фоне тяжелого кризиса в отрасли. Об этом сообщает агентство Saudi Press Agency (SPA).

"Королевство подтверждает стремление к достижению стабильности на рынке нефти и готовность принять любые дополнительные меры в партнерстве со странами ОПЕК+ и другими производителями", - пишет агентство.

Отмечается, что Саудовская Аравия намерена осуществлять сокращение добычи нефти совместно с Россией следующие два года действия сделки.