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Пандемия коронавируса нового типа

Башкирия подписала меморандум о сотрудничестве в условиях пандемии с пятью банками

Регион будет сотрудничать с Россельхозбанком, банком "Уралсиб", Финансовой корпорацией "Открытие", Сбербанком и "Альфа-банком"

УФА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Башкирии подписало меморандум о кредитовании экономики, защите прав граждан и соблюдении санитарных норм для недопущения распространения коронавирусной инфекции с пятью банками. Также стороны договорились о работе представителей финансовых организаций в ситуационном центре региона по обеспечению устойчивого функционирования экономики, сообщает пресс-служба правительства республики во вторник.

"Состоялось подписание меморандума между правительством Башкортостана и кредитными организациями. Подписи под документом поставили первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и представители пяти банков: Россельхозбанк, Банк "Уралсиб", Финансовая корпорация "Открытие", Сбербанк России, "Альфа-банк", - говорится в сообщении.

Меморандум предполагает сотрудничество, направленное на обеспечение социально-экономической стабильности в том числе в условиях пандемии коронавируса. Оно позволит защитить граждан и юрлиц путем реструктуризации и рефинансирования их кредитов, развивать систему кредитования реального сектора экономики, финансировать жилищное строительство. "Мы договорились, что от кредитных организаций будет определен ответственный сотрудник для оперативного решения вопросов, с которыми граждане и предприниматели обращаются в ситуационный центр. Это позволит оперативно решать насущные вопросы как простых граждан, так и бизнесменов", - цитирует Назарова пресс-служба.

Ситуационный центр по обеспечению устойчивого функционирования экономики запустили в Башкирии 9 апреля, за это время обработано более 7 тыс. обращений предпринимателей. Его деятельность направлена на системную помощь предприятиям в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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