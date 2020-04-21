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Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовой промышленности США

Президент США отметил, что "эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе"

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение разработать план финансовой поддержки нефтегазовой промышленности страны в условиях кризиса. Об этом американский лидер сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

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"Мы никогда не подведем замечательную нефтегазовую промышленности США. Я дал получение министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе", - написал он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Июньские фьючерсы нефти этой марки к полудню вторника дешевеют до менее $17 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 25% к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня $19,17 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 12:12 мск.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типаСитуация с ценой на нефть WTI
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