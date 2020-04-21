Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовой промышленности США

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение разработать план финансовой поддержки нефтегазовой промышленности страны в условиях кризиса. Об этом американский лидер сообщил во вторник на своей странице в Twitter .

Как такое возможно и что это значит

Отрицательные цены на американскую нефть. Как такое возможно и что это значит

"Мы никогда не подведем замечательную нефтегазовую промышленности США. Я дал получение министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе", - написал он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI в понедельник впервые в истории США опустилась на Нью-йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Июньские фьючерсы нефти этой марки к полудню вторника дешевеют до менее $17 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 25% к уровню закрытия предыдущих торгов, до уровня $19,17 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 12:12 мск.