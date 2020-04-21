S&P ожидает отказа ВТБ от выплаты дивидендов за 2019 или 2020 год

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды за 2019 год или 2020 год, однако банк может возобновить перераспределение прибыли с 2021 года. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

В то же время S&P подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта (РДЭ) банка ВТБ на уровне BBB- со "стабильным" прогнозом.

"S&P ожидает, что ВТБ не выплатит дивиденды за 2019 год или 2020 год и начнет распределять прибыль с 2021 года", - отметили в агентстве.

По мнению аналитиков S&P, снижение спроса на нефть и распространение коронавируса в России не окажет существенного влияния на кредитный портфель ВТБ. В то же время отказ от выплаты дивидендов согласно указанию Банка России поддержит капитальную базу кредитной организации. При этом в S&P ожидают падения операционной прибыли банка минимум на 10% в 2020 году.

В агентстве добавили, что пересмотр рейтинга ВТБ в сторону повышения в ближайшие 12-18 месяцев маловероятен и будет зависеть от изменения рейтинга РФ. В случае ухудшения качества активов банка и роста кредитных потерь, рейтинг может быть понижен, отметило S&P.