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Пандемия коронавируса нового типа

G20 готова сотрудничать для обеспечения поставок продовольствия при пандемии

Министр окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдель Рахман бен Абдель Мухсен аль-Фадли отметил важность обеспечения гибкости мировой системы сельского хозяйства и поставок продовольствия

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" (G20) готовы сотрудничать с международными организациями и другими странами для обеспечения поставок продовольствия в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник министр окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдель Рахман бен Абдель Мухсен аль-Фадли, открывая виртуальную встречу министров сельского хозяйства стран G20.

"Мы обязуемся сотрудничать с [другими] странами и международными организациями с целью обеспечения гибкости мировой системы сельского хозяйства и поставок продовольствия в условиях распространения коронавируса нового типа", - заявил он.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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