Глава Минфина Франции заявил об опасности падения цен на нефть для мировой экономики

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Падение цен на нефть угрожает мировой экономике, которая пытается преодолеть последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в Сенате Франции (верхняя палата парламента страны).

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"Коллапс с ценами на нефть представляет опасность для мировой экономики", - сказал Ле Мэр, подчеркнув, что особенно подверженными падению цен оказались африканские страны, сильно зависящие от нефтяных доходов.

Министр также подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса "экономика практически полностью остановилась, кризис затронул все нации и все континенты планеты, без исключения".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.