Новак надеется на сохранение инвестпланов энергокомпаний в условиях борьбы с пандемией

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики Александр Новак рассчитывает, что энергокомпании выполнят все ранее намеченные планы по инвестиционной программе и ремонтной кампании, несмотря на снижение энергопотребления и ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, распространенном по итогам совещания, на котором обсуждался отопительный сезон и влияние пандемии на энергетику.

"Несмотря на возникновение ряда непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией, рассчитываю, что компании приложат максимум усилий к выполнению намеченных планов по ремонту оборудования и инвестиционной деятельности в полном объеме. Обращаю внимание руководителей энергокомпаний на необходимость продолжения работы и подготовки к предстоящему отопительному сезону в намеченных объемах", - цитирует пресс-служба Минэнерго слова главы министерства Александра Новака.

Он отметил, что компании отрасли в связи с введенными ограничениями для нераспространения коронавируса были вынуждены приостановить часть запланированных работ. При этом министр обратил внимание руководителей энергокомпаний на необходимость продолжать соблюдение всех мер безопасности для персонала.

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в рамках совещания отметил, что скорректированы планы ремонтных работ в части минимизации отключений у бытовых потребителей. Все компании отрасли переведены в режим повышенной готовности.

"Совместно с региональными штабами в рамках федерального штаба проведен мониторинг достаточности количества и проверена работоспособность имеющихся резервных источников электроснабжения: на сегодняшний день более 50 тыс. резервных источников энергоснабжения находится в режиме готовности. Предусмотрено оперативное реагирование силами выездных бригад. Такие бригады оснащены всеми необходимыми ресурсами и спецтехникой: в состав оперативных бригад входят более 65 тыс. человек и более 23 тыс. единиц специальной техники", - сообщил Грабчак.

Энергоснабжение больниц

По словам Новака, первоочередной задачей функционирования энергетического комплекса является обеспечение надежного энергоснабжения населения, промышленности, социально-значимых объектов, особенно медицинских учреждений. Министр отметил, что в течение последних нескольких недель энергокомпании оперативно решают вопросы и реализуют проекты по технологическому присоединению и надежной поставке электроэнергии социально-значимым объектам, основной задачей которых сегодня является борьба с коронавирусом: это новые больницы, корпуса уже действующих стационаров, которые были перепрофилированы, иные объекты медицинской и социальной направленности.

"В настоящее время уже подключены новые построенные больницы в десяти субъектах РФ, в двух субъектах работы находятся в стадии завершения. Совместно с региональными органами власти сетевые компании обеспечивают режим повышенной готовности при поддержании надежного энергоснабжения объектов здравоохранения - усилены бригады оперативного реагирования, подготовлен аварийный запас материалов, проверены наличие и работоспособность дизельгенераторных установок для обеспечения резерва в случае необходимости, а также для бесперебойного энергоснабжения", - сообщил Новак на совещании.

Итоги отопительного сезона

Минэнерго отмечает, что осенне-зимний период 2019-2020 года пройден с положительной динамикой ряда показателей. Количество технологических нарушений в целом снижено на 28,5%, число аварий с отключением энергоснабжения населения упало на 41,5%, сохранена тенденция на сокращение средней длительности обесточения населения.

"Сейчас это время составляет около 34 минут. Количество массовых нарушений электроснабжения снизилось относительно прошлого отопительного сезона на 21% (с 29 до 23)", - говорится в сообщении.