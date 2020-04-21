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Производство баранины на Ставрополье планируется увеличить на треть

На данный момент в регионе производится в среднем 26 тыс. т баранины в год

СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Создание нового комплекса по производству баранины позволит увеличить ее выпуск на Ставрополье на 10 тыс. т в год. В настоящее время в крае производится в среднем 26 тыс. т баранины в год, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Планируем, что за счет проекта сможем ежегодно добавлять к общему производству баранины в крае до 10 тыс. т. Сейчас оно достигает на Ставрополье в среднем 26 тыс. т в год, и эта цифра растет", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Как сообщали ранее в краевом Минсельхозе, реализация проекта по производству баранины на Ставрополье включает в себя создание мясоперерабатывающего завода, племенных и откормочных площадок. "Сейчас "Дамате" (холдинг, реализующий проект - прим. ТАСС) реконструирует откормочную площадку в селе Ачикулак [в Нефтекумском городском округе], создает там условия для того, чтобы она стала крупнейшей на Северном Кавказе", - отметил Владимиров.

В работе по созданию племенного стада для реализации проекта участвуют около 20 фермерских хозяйств и пять племенных организаций края. На опытной станции Всероссийского НИИ козоводства и овцеводства на Ставрополье уже получено первое потомство в результате скрещивания животных ценных пород.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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