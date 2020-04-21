Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество России и Турции в атомной энергетике

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество двух стран в атомной энергетике и сельском хозяйстве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Затронуты актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества - в первую очередь, в торгово-экономической сфере, включая реализацию совместных проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях", - говорится в сообщении.

Президенты условились о дальнейшем поддержании регулярных контактов на различных уровнях.

Взаимодействие по Сирии

Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие двух стран по Сирии и ситуацию в Идлибе. "Президенты России и Турции подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая ход выполнения договоренностей по Идлибской зоне деэскалации", - сообщили в пресс-службе, отметив, что речь идет прежде всего о принятом в Москве 5 марта дополнительном протоколе к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.

"Подтверждена необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. При этом подчеркнута важность дальнейшего тесного взаимодействия России и Турции по военным и дипломатическим каналам", - говорится в сообщении Кремля.

Борьба с коронавирусом

Путин и Эрдоган обсудили наращивание усилий по борьбе с коронавирусом. "В центре обсуждения был комплекс вопросов, связанных с распространением пандемии коронавируса. Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур", - говорится в сообщении пресс-службы. Также лидеры договорились продолжить плотную координацию, чтобы обеспечить возвращение граждан России и Турции на родину.