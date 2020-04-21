ВС разъяснил, когда коронавирус считается основанием для неисполнения обязательств бизнеса

Верховный суд напомнил, что если гражданин, согласно Гражданскому кодексу РФ, может быть освобожден от ответственности за нарушение обязательств при отсутствии вины, то "лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств".

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предприниматели могут быть освобождены от ответственности за нарушения договорных обязательств из-за распространения коронавируса COVID-19, если смогут подтвердить, что это стало обстоятельством непреодолимой силы для исполнения обязательств. Это разъяснил Верховный суд России в подготовленном обзоре с разъяснениями судьям.

ВС напомнил, что "обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий". Так, не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей. "Признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.)", - разъяснил Верховный суд.

Вводимые из-за угрозы коронавируса ограничения, в том числе запрет на передвижение транспортных средств, введение режима самоизоляции граждан, "могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлены их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства", - говорится в обзоре Президиума ВС РФ.

Основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств может быть признано отсутствие у должника необходимых денежных средств, если это вызвано установленными ограничительными мерами. "Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами (например, в случае значительного снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого посещения)", - пояснил ВС.

Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательств должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Но кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие объективно возникшей просрочки он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. ВС напомнил, что если такие обстоятельства носят временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период действия таких обстоятельств.

Доказательства в суде

Таким образом, отмечает ВС, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать: наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы и добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

Кроме того, отметил Верховный суд, обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договоров, могут являться основанием для изменения и расторжения договоров, если при предвидении этих обстоятельств договор не был бы заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Подготовленный Верховным судом обзор по вопросам, возникающим у судов в связи с пандемией коронавируса, содержит 26 подробных разъяснений по рассмотрению дел, связанных с коронавирусом, по всем видам судопроизводства, включая исчисление процессуальных сроков, назначения или переноса судебных рассмотрений. Обзор на 29 страницах имеет обозначение под номером 1, между тем в Верховном суде сообщили, что продолжается подготовка разъяснений по другим вопросам, поступившим от судов.