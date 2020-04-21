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Путин в ходе телемоста с Алихановым позвонил Силуанову, чтобы обсудить просьбы губернатора

Президент передал главе Минфина предложение губернатора Калининградской области о финансировании подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики региона

НОВО-ОГАРЕВО, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и министром финансов Антоном Силуановым продление механизма компенсаций по таможенным процедурам в ОЭЗ региона и перспективы финансирования отдельных направлений госпрограммы развития области.

Во время беседы, которая проходила в формате видеоконференции, Алиханов попросил главу государства поспособствовать ускорению финансирования подпрограммы по обеспечению реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы региона (она входит в госпрограмму по социально-экономическому развитию Калининградской области до 2025 года). В настоящее время предусмотрено начало ее финансирования с 2022 года, а глава региона попросил выделить бюджетные средства, позволяющие запустить подпрограмму с 2021 года.

"Я не знаю, как с 2021 года, с учетом дополнительных расходов бюджета, связанных с поддержкой экономики из-за коронавирусной инфекции. Вряд ли удастся сдвинуть это финансирование влево по графику, но с 2022 года подпрограмма должна быть профинансирована", - ответил президент.

Однако затем он решил уточнить этот вопрос у министра финансов Антона Силуанова и прямо во время видеосвязи с Алихановым позвонил главе ведомства по телефону спецсвязи. "Нет, на месте нет", - сказал Путин, ожидая ответа министра. Но Силуанов на рабочем месте был и трубку, конечно, поднял. Президент передал главе Минфина предложение губернатора о финансировании подпрограммы, а также еще одну просьбу - о продлении компенсаций из федерального бюджета в размере 100% по таможенным процедурам в особой экономической зоне Калининграда на 2020-2021 годы.

"Думаю, что как минимум, нужно продлить льготный период на ближайшие два года, и в 2020 и 2021 году компенсировать Калининградской области расходы, связанные с таможенными процедурами в полном объеме, как это было в предыдущие годы", - сказал президент. Он предложил главе ведомства и руководителю региона оценить возможность продления этой меры после 2021 года.

Кроме того, Путин спросил Силуанова о возможности ускорения финансирования упомянутой подпрограммы. Министр сказал, что "в виду сокращения ресурсной базы и необходимости оказания поддержки регионам в первую очередь на выполнение социальных обязательств" выделение средств субъектам РФ будет сосредоточено именно на этой задаче, а подпрограмма, о которой просил Алиханов, будет профинансирована в 2022 году, как и планировалось ранее.

"Хорошо, Антон Германович, так и договоримся. Но к 2022 году вы, пожалуйста, предусмотрите это финансирование в полном объеме", - ответил ему Путин. Министр заверил, что поручение будет исполнено, а слышавший этот телефонный разговор губернатор поблагодарил президента за содействие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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