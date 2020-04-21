В Минсельхозе РФ заявили, что не ограничивали поставки гречки в Белоруссию

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике в связи с появившимися якобы сложностями с поставками гречневой крупы из России.

"Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию", - сказали в министерстве.

В Минсельхозе также добавили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га.

В министерстве напомнили, что для обеспечения рынка стран Евразийского экономического союза необходимыми продовольственными товарами решением ЕЭК введен запрет на экспорт гречихи и некоторых других видов продукции за пределы ЕАЭС на срок с 12 апреля по 30 июня.