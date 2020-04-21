Туризм может стать локомотивом выхода из кризиса регионов России после пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Туристическая отрасль может стать одним из главных секторов бизнеса, который поможет регионам РФ выйти из кризиса после пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм - локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны. Однако для этого, помимо посткризисного плана, не менее важны меры поддержки отрасли уже сегодня", - отметила Догузова.

При этом необходимо сосредоточиться на "инфраструктурном ядре туризма" - на отелях, пансионатах, домах отдыха, курортах, санаториях, круизных судах и других объектах размещения, подчеркнула руководитель Ростуризма. "Все предложения по поддержке отрасли уже направлены в правительство России", - добавила она.

Ранее во время совещания президента РФ Владимира Путина с губернаторами глава Приморья Олег Кожемяко обратился к главе государства с просьбой дополнительно поддержать туристическое направление после пандемии коронавируса. Кожемяко отметил, что в последнее время отрасль в крае активно развивается, турпоток растет. Так, недавно были запущены новые рейсы в Японию и Южную Корею. Реализуются интересные туристам проекты - в частности, работает Приморская сцена Мариинского театра.

Президент России согласился с идеей обсудить дополнительные меры поддержки внутреннего туризма.