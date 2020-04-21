"Газпром нефть" направляет в регионы промышленной деятельности средства защиты для медиков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в рамках корпоративной программы "Антивирус" по противодействию распространению коронавируса начала бесплатные поставки в регионы промышленной деятельности средств индивидуальной медицинской защиты, говорится в сообщении компании.

"Акция "Газпром нефть - медикам" обеспечит передачу больницам более 1,3 млн масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Приобретение средств защиты осуществляется в том числе у зарубежных производителей благодаря развитым международным связям компании", - отмечается в сообщении.

Первые партии экипировки для медиков начали поступать в больницы Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. В этих регионах расположены промышленные предприятия и технологические центры "Газпром нефти", на которых десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность добычи и переработки нефти.

Ранее "Газпром нефть" взяла на себя обеспечение топливом до начала мая всего автотранспорта медицинских учреждений Омской области и ямальских городов Ноябрьска и Муравленко.

"Сегодня в семи городах промышленной деятельности компании начинаются бесплатные поставки медицинских средств защиты медиков. Одновременно с этим на наших технических станциях G-Energy Service по всей стране производится бесплатная замена масла в машинах скорой помощи. Мы будем продолжать программу поддержки врачей и в дальнейшем. Именно они находятся на переднем крае борьбы", - сказал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

"Антивирус" - комплексная программа "Газпром нефти" по противодействию распространению коронавируса. Комплекс мер в том числе предусматривает предоставление безвозмездной материальной и ресурсной помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании.