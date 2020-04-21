Минсельхоз обеспокоен информацией о сложностях с перемещением сельхозтехники в регионах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз продолжает получать информацию о сложностях с перемещением в регионах России запасных частей, техники, минеральных удобрений, а также мобильных сервисных бригад. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Из отдельных субъектов поступают сигналы о сложностях с перемещением запасных частей, техники, минеральных удобрений, а также мобильных сервисных бригад", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минсельхозе, в ходе заседания Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов подчеркнул, что такие вопросы должны решаться незамедлительно и дал поручение региональным органам управления АПК постоянно мониторить ситуацию. Он также поручил для своевременного доведения господдержки до аграриев и обеспечения наличия необходимых кадровых ресурсов заранее продумывать план организации рабочего процесса.

В министерстве пояснили, что в ходе заседания особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы предприятий животноводства и переработки в условиях эпидемии коронавируса - органам исполнительной власти совместно с руководителями организаций АПК рекомендовано принять соответствующие меры. Кроме того, участники заседания затронули вопросы взаимодействия агропредприятий с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзором. "Безопасность работников АПК является приоритетом. От оказания на регулярной основе сотрудникам аграрных и перерабатывающих предприятий определенного комплекса медицинских услуг напрямую зависит обеспеченность населения страны продовольствием", - заявил Хатуов.

На сегодняшний день посевная проходит в 47 субъектах РФ: засеяно 7,9 млн га, произведена подкормка озимых на площади 13,9 млн га. При этом, по данным Минсельхоза, в ряде регионов наблюдается дефицит влаги.