СМИ: российский уголь дешевеет в Азии на 12% в апреле

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский энергетический уголь в апреле 2020 года подешевел в Азии на 12% по сравнению с концом марта на фоне слабого спроса на сырье в регионе. Об этом говорится в материалах агентства Argus .

Цена экспорта угля калорийностью 6 тыс. ккал на 1 кг из России в Азию по состоянию на 21 апреля составила $59,94 за тонну по сравнению с $68,06 в конце марта. Это самый низкий уровень с июля 2016 года, отмечает агентство. Российский уголь другой марки - калорийностью 5,5 тыс. ккал на 1 кг - также подешевел в Азии в апреле - на 9%, до $51,13 за тонну.

Падение котировок российского топлива вызвано ослаблением спроса в крупнейших странах-потребителях угля в Азии на фоне спада промышленного производства и экономической активности из-за пандемии коронавируса. Кроме того, избыточное предложение угля в Китае в апреле вынудило власти приостановить импорт этого сырья из ряда портов, пишет Argus.

"Российские производители готовы продавать топливо по сниженным ценам, чтобы избежать сокращения добычи, заполнения складов и роста производственных издержек", - заключает Argus.

Ранее агентство сообщало о том, что цена российского энергетического угля в Европе снизилась в начале апреля по сравнению с концом марта на 11% из-за падения спроса на топливо и наличия значительных запасов у энергетических компаний.