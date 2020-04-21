Власти Подмосковья выделили 200 млн рублей для льготных займов бизнесу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Московской области дополнительно выделило 200 млн рублей подмосковному Фонду микрофинансирования на предоставление льготных займов бизнесу. За время режима повышенной готовности 24 предпринимателя уже получили льготное финансирование, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки области.

"Власти Подмосковья дополнительно выделили 200 млн рублей на предоставление льготных займов. Процентная ставка микрозайма гораздо ниже банковской, отсутствуют скрытые комиссии. Шесть из 24 представителей подмосковного бизнес-сообщества смогли оформить микрозайм по минимальной ставке в 6%, их деятельность относится к приоритетным категориям бизнеса. Льготное финансирование позволяет предпринимателям закупить новое оборудование и оплатить любые услуги, необходимые для работы", - говорится в сообщении.

Так, индивидуальный предприниматель из Солнечногорска сможет увеличить ассортимент продукции в своих магазинах, ему предоставлено 3 млн рублей. Небольшой сети частных клиник, расположенной в Подольске и Можайске, выделено 1,5 млн. рублей, что позволит компании оплатить кредиторскую задолженность, закупить расходные материалы, датчик УЗИ и обновить мебель. Фермерскому хозяйству из Луховиц предоставлено 4,7 млн. рублей для покупки сельскохозяйственной техники, что позволит увеличить объемы посевов зерновых культур, заготовки сена и соломы для дальнейшей реализации. Компании из Домодедово предоставлен микрозайм в размере 5 млн рублей на приобретение оборудования для производства одноразовых трехслойных медицинских масок, отмечает пресс-служба министерства.

Всего с начала года Фондом микрофинансирования Московской области выдано 43 займа на сумму 88 млн рублей.